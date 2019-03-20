Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

2 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 7 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı, System.String[]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda İ.Ç. (24), F.A. (31), B.K. (29), M.Y. (25), S.Ö. (39), S.K. (30) ve H.M.G. (30) yakalandı. Yakalanan şahısların yapılan üst, ev ve araç aramalarında satışa hazır vaziyette paketlenmiş 2 parça halinde toplam 0.83 gram gelen Bonzai maddesi, 3 parça halinde toplam ağırlığı 2.28 gram gelen Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan 7 şahıstan 5 şahıs 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılarak' salıverildi. İ.Ç. (24) ve F.A.'nın (31) 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli mercilere çıkarılacağı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:15 Kaynak: İHA

Narkotik, Kayseri, 3. Sayfa
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YORUMLAR (1)
  • ammar: bukadar mı yeni bosna dere yolunda kontetik memo lakaplı ismail hakkı güneş toptan cıdır eren otopark bu şahısa aittir hırsızlık cetesi vardır yurtdışından mal getirip buralarda satar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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