Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
25.11.2020 09:26
KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İncesu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve üst aramasında 2 kilo 412 gram metamfetamin, 15 gram bonzai, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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