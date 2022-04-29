KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 7 GÖZALTI - Son Dakika
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KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 7 GÖZALTI

29.04.2022 11:40

KAYSERİ'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesindeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlendi. Polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı. Evde yapılan aramada 80 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan rulo folyo ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 7 GÖZALTI
KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 7 GÖZALTI
KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 7 GÖZALTI

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Kayseri'de uyuşturucu taciri 2 şahıs yakalandı Kayseri'de uyuşturucu taciri 2 şahıs yakalandı

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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