Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı
1 saat önce
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, A.Ö, O.S, E.T.İ, M.Y, M.M, E.K, A.Y. ve S.Y. gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu imalatında kullanılan aparatlar ve tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:59 Kaynak: AA
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