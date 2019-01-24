Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

1 saat önce

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı, System.String[]
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, A.Ö, O.S, E.T.İ, M.Y, M.M, E.K, A.Y. ve S.Y. gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu imalatında kullanılan aparatlar ve tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:59 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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