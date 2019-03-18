Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı
2 saat önce
KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda S.B. (29), C.D. (49), İ.A. (30), S.Ö. (33), G.Ö. (33), İ.A. (23), O.Ö. (26) ve H.K. (27) gözaltına alındı. 8 şüphelinin adresleri ile otomobillerinde yapılan aramalarda 5,20 gram metamfetamin ve 31,30 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı, haklarında yapılan işlemin ardından salıverilirken, S.B. ve C.D. savcılığa sevk edildi.
- Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:12 Kaynak: DHA
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