Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu 8 Gözaltı
1 saat önce
Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Kayseri
'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, S.B (29), C.D. (49), İ.A. (30), S.Ö. (33), G.Ö. (33), İ.A. (23), O.Ö. (26) ve H.K. (27) gözaltına alındı. 8 kişinin üst, ev ve otomobillerinde yapılan aramada 5,20 gram metamfetamin, 31,30 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı, haklarında yapılan işlemin ardından serbest bırakıldı. S.B. ve C.D.'nin ise adliyede sorgusu sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:52 Kaynak: DHA
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