Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu 8 Gözaltı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu 8 Gözaltı

1 saat önce

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu 8 Gözaltı, System.String[]
Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, S.B (29), C.D. (49), İ.A. (30), S.Ö. (33), G.Ö. (33), İ.A. (23), O.Ö. (26) ve H.K. (27) gözaltına alındı. 8 kişinin üst, ev ve otomobillerinde yapılan aramada 5,20 gram metamfetamin, 31,30 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı, haklarında yapılan işlemin ardından serbest bırakıldı. S.B. ve C.D.'nin ise adliyede sorgusu sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:52 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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