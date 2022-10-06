KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 8 GÖZALTI - Son Dakika
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KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 8 GÖZALTI

06.10.2022 02:02

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 8 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 8 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 28,15 gram metamfetamin, 31,7 gram esrar ve 4 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 8 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 8 GÖZALTI - Son Dakika
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