KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 8 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 28,15 gram metamfetamin, 31,7 gram esrar ve 4 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › KAYSERİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 8 GÖZALTI - Son Dakika