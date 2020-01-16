Kayseri'de uyuşturucu operasyonuna 14 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu operasyonuna 14 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu operasyonuna 14 gözaltı

6 saat önce

KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonuna 14 gözaltı, System.String[]

KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 36 ekiple 14 adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramada uyuşturucu madde, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ile pompalı tüfek ve kılıç ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden 6'sı serbest bırakılırken, diğer 8 kişi ise Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:46 Kaynak: DHA
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