Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda 10. kattan atlayan zanlı öldü - Son Dakika
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Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda 10. kattan atlayan zanlı öldü

13.05.2022 15:14

Son dakika habere göre Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda polisten kaçmak için 10. kattaki evinin balkonundan atlayan zanlı hayatını kaybetti.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda polisten kaçmak için 10. kattaki evinin balkonundan atlayan zanlı hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gökkent Mahallesi'ndeki bir binanın 10. katındaki dairenin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığını tespit etti.

Eve operasyon düzenleyen ekiplere, bu sırada içeride bulunan şüpheli M.A. (26) kapıyı açmadı. Ekiplerin kapıyı kırarak eve girdiği sırada şüpheli kaçmak için dairenin balkonundan atladı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, M.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde yapılan aramada, uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çok miktarda kimyasal madde, pres makinesi, özel olarak hazırlanmış havalandırma, aydınlatma, nemlendirme ve kurutma sistemi, uyuşturucu üretimi için çimlendirme ve filizlendirme sistemi, güç makinesi, öğütme makinesi, gübreli toprak, uyuşturucunun güneşten korunması için kullanılan siyah çadır, uyuşturucu imalatında kullanılan çeşitli bitkiler, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda 10. kattan atlayan zanlı öldü
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda 10. kattan atlayan zanlı öldü
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda 10. kattan atlayan zanlı öldü
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda 10. kattan atlayan zanlı öldü
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda 10. kattan atlayan zanlı öldü
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda 10. kattan atlayan zanlı öldü
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda 10. kattan atlayan zanlı öldü
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda 10. kattan atlayan zanlı öldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda 10. kattan atlayan zanlı öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonunda 10. kattan atlayan zanlı öldü - Son Dakika
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