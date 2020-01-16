Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

11 dakika önce

Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 5'i tutuklandı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı, System.String[]

Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik iki ay süren teknik takip sonucu 36 ekibin katılımıyla 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.


Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.


Narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve içiminde kullanılan aparatlar ile pompalı tüfek ve kılıç ele geçirildi.


Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Zanlılardan 8'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden 5'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:44 Kaynak: AA
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