Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

26.07.2022 18:47
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 2 ay süren teknik takip sonucu çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, 120,35 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram esrar, 164 uyuşturucu içerikli hap, 2 hassas terazi, 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, 10 mermi ile 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Olayla ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı.

YORUMLAR
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Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 15 şüpheliye işlem yapıldı Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 15 şüpheliye işlem yapıldı Aranan şahıslar güven timlerinden kaçamadı Aranan şahıslar güven timlerinden kaçamadı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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