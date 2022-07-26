Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 2 ay süren teknik takip sonucu çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 120,35 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram esrar, 164 uyuşturucu içerikli hap, 2 hassas terazi, 2 tabanca, 2 pompalı tüfek, 10 mermi ile 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Olayla ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı.
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