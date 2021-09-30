Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüphelinin üzerinde 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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