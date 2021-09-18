Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi'nde K.K. ve S.A'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 311 gram metamfetamin, 3,60 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar ve hassas terazi ile uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler K.K. ve S.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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