Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik bir adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 12,83 gram bonzai, 12,15 gram eroin, 1,48 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu paketlemek için rulo folyo ve pompalı tüfek ele geçirildi. 2 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.