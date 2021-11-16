Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik bir adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada 12,83 gram bonzai, 12,15 gram eroin, 1,48 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu paketlemek için rulo folyo ve pompalı tüfek ele geçirildi. 2 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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