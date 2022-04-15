Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

15.04.2022 09:56
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bir adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 13,60 gram metamfetamin, alüminyum folyo ve ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Madde Ticareti, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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