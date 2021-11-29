Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen şüpheliler Y.T. ve N.K'nin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, adreslerde yapılan aramada, plastik bidon ve cam kavanozların içinde paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş 720 gram metamfetamin, 2 gram esrar ve 24 sentetik uyuşturucu hap ile alüminyum folyo, hassas terazi, tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.