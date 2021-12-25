Kayseri'de 2,2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden gelen araçla uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Pınarbaşı ilçesinden itibaren takibe alınan taksi, Kayseri- Malatya kara yolu uygulama noktasında durduruldu.
Araçta yapılan aramada 2,2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika