Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

26.02.2022 13:21

Son dakika gündem haberine göre Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 102 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 102 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.İ. ve C.Ö'nün doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin bulunduğu taksiyi kent girişinde durduran ekipler, araçta 102 gram eroin ele geçirdi.

Zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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