Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ile ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, L.D. U.D. ve İ.B'nin Mimarsinan Mahallesi'nde kullandıkları bağ evine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 355 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.