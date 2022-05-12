Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 2 ay süren teknik takip sonucu 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 111,75 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanılan folyo ele geçirildi.
Olayla ilgili 32 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 26'sına "uyuşturucu kullanmak", 6'sına da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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