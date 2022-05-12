Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

12.05.2022 13:19

Son dakika haberi... Kayseri'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 2 ay süren teknik takip sonucu 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 111,75 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ile uyuşturucu paketlemede kullanılan folyo ele geçirildi.

Olayla ilgili 32 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 26'sına "uyuşturucu kullanmak", 6'sına da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.

Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

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8 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 32 kişi yakalandı 8 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 32 kişi yakalandı Son dakika haberi: Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı Son dakika haberi: Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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