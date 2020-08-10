Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 zanlı suçüstü yakalandı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 zanlı suçüstü yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente farklı illerden yüklü miktarda uyuşturucu getirilerek piyasaya sürüleceğini tespit etti. H.E. ve Ş.Y'nin Talas ilçesi Mevlana Mahahallesi'ndeki ikametlerinde şehir dışından gelen G.Ç. ve M.G. ile buluşup uyuşturucu ticareti yaptıkları sırada operasyon düzenlendi. Operasyonda bir miktar sentetik uyuşturucu ile paketlemede kullanıldığı değerlendirilen rulo folyo ele geçirildi. Gözaltına alınan H.E, Ş.Y, G.Ç. ve M.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 09:29

Kaynak: AA

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