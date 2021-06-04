Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda biri kadın 6 şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla kent merkezindeki ikametlerinde yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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