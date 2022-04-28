Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

28.04.2022 17:55

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahabiye Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 80 gram metamfetamin, hassas terazi ve alüminyum folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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