Uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.Ö'nün bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 20 gram eroin, 1,5 gram metamfetamin, 3 sentetik hap ve uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen folyo ile bir tabanca ele geçirildi.

Ayrıca operasyonda, ikamette bulunan 6 şüpheli daha yakalandı.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.