Son Dakika Haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı

29 dakika önce

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalandı, System.String[]

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda, S.K., M.G., M.Y, V.U., F.A., Y.B., M.O., A.T.A. ve S.G. yakalanırken, firar H.K.'yı yakalama çalışmaları ise sürüyor. Yakalanan şahısların üst ve araç aramalarında; 3 parça halinde toplamda 4,35, gram metamfetamin, 1 adet suboxone tablet, 1,95 gram sentetik kannabinoid maddesi, ve 2 parça halinde toplamda 1,40 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Yakalanan 8 şahsa uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:13 Kaynak: İHA
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