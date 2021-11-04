Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı, aramada 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.