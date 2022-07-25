Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Akkışla ve Yeşilhisar ilçelerinde çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Yeşilhisar, Akkışla, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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