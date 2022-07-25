Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

25.07.2022 11:37
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'nin Akkışla ve Yeşilhisar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, bir zanlı yakalandı.

Kayseri'nin Akkışla ve Yeşilhisar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi, bir zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Akkışla ve Yeşilhisar ilçelerinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 652 gram kubar esrar, 359 kök kenevir, 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Yeşilhisar, Akkışla, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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