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Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı

04.02.2022 12:35

Son dakika haberlerine göre Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 bin 945 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 3 bin 945 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente batı illerinden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Nevşehir'de takibe alınan bir tır, Kayseri- Ankara kara yolu uygulama noktasında durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 3 bin 945 uyuşturucu içerikli hap, 2 gram kokain, pompalı tüfek ve telsiz ele geçirildi.

Gözaltına alınan tırdaki iki zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda iki zanlı yakalandı - Son Dakika


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