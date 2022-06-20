Son dakika! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda polisten kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
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Son dakika! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda polisten kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

20.06.2022 12:07

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polisten kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polisten kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ö.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yer tespitinin ardından operasyon başlatan ekipleri fark eden şüpheli, otomobiliyle polislerden kaçtı. Ö.T, kovalamaca sonunda kısa sürede yakalandı.

Otomobilde ve zanlının üzerinde yapılan aramada 55 gram sentetik uyuşturucu, 143 sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan Ö.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda polisten kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

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