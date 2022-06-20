Otomobilde ve zanlının üzerinde yapılan aramada 55 gram sentetik uyuşturucu, 143 sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika! Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda polisten kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

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