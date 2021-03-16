Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

KAYSERİ'de 2 tona yakın metamfetamin maddesi imalatında kullanılan kimyasal maddenin ele geçirildiği operasyonda adliyeye sevk edilen 4 kişiden 1'i daha tutuklandı. Önceki gün tutuklanan 2 kişi ile tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüksek miktarda metamfetamin üretip, piyasaya süren şebekeyi takibe alarak iki farklı adrese operasyon düzenledi. 9, 10 ve 11 Mart'taki operasyonlarda, çete lideri İ.K. ile birlikte E.T., M.Ö., R.D., İ.E., S.A. ve M.G. gözaltına alındı. Baskın yapılan eski un fabrikası ile diğer adreste yapılan aramalarda, 2 tona yakın metamfetamin maddesi imalatında kullanılan kimyasal madde ile çok sayıda laboratuvar malzemesi ve 2 adet tartımda kullanılan terazi ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından geçen çarşamba günü adliyeye sevk edilen E.T. ve M.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İ.K, R.D, İ.E, S.A ve M.G. ise emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.K. tutuklanırken 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.