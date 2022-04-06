Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

06.04.2022 14:45
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu getireceği tespit edilen Suriye uyruklu bir zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kayseri- Malatya kara yolu uygulama noktasında, M.N.S'nin seyahat ettiği araç durduruldu.

Araçta ve şüphelinin üst aramasında 354 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden kazandığı değerlendirilen 8 bin 300 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen M.N.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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