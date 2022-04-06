Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu getireceği tespit edilen Suriye uyruklu bir zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kayseri- Malatya kara yolu uygulama noktasında, M.N.S'nin seyahat ettiği araç durduruldu.

Araçta ve şüphelinin üst aramasında 354 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden kazandığı değerlendirilen 8 bin 300 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen M.N.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.