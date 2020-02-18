Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

20 dakika önce

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.K. ve S.İ'nin kente uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kent girişindeki uygulama noktasında önlem alan ekipler, zanlıların bulunduğu aracı durdurdu.

Araçta ve şüphelilerin üst aramalarında 515 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:30 Kaynak: AA
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