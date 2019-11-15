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Kayseri'de uyuşturucu sanığı çifte hapis cezası

6 saat önce

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla tutuklu yargılanan Zehra Ç.'ye (38) 1 yıl 8 ay, eşi Musa Ç.'ye (39) ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de uyuşturucu sanığı çifte hapis cezası, System.String[]

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla tutuklu yargılanan Zehra Ç.'ye (38) 1 yıl 8 ay, eşi Musa Ç.'ye (39) ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Geçen 2 Eylül'de kent merkezinde ihbar üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 74 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan Musa ve Zehra Ç. çifti gözaltına alınıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan çift, karar duruşmasında hazır bulundu. Sanıklar, uyuşturucu kullandıklarını; ancak satıcı olmadıklarını ileri sürdü. Mahkeme heyeti Musa Ç.'ye 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verdi. Zehra Ç.'ye ise 'uyuşturucu kullanmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilip, tahliyesi kararlaştırılarak, hükmün açıklanması geriye bırakıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:07 Kaynak: DHA
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