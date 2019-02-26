Kayseri'de Uyuşturucu Sanığına 12 Yıl 6 Ay Hapis

KAYSERİ'de, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan Önder Toker (25), karar duruşmasında 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan Önder Toker (25), karar duruşmasında 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Önder Toker, geçen yıl Ağustos ayında merkez Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Üzerinde yapılan aramada 2,60 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kayseri 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Önder Toker, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık, uyuşturucu satıcısı olmadığını, içici olduğunu ileri sürerek, "Ben kimseye uyuşturucu satmadım. Kullanmaktan dolayı birçok kez ceza aldım" dedi. Duruşmada, başka bir dava kapsamında tutuklu yargılanan ve tanık olarak dinlenen Kadir O., sanık Önder Toker'den 150 TL karşılığında uyuşturucu satın aldığını iddia etti.



Mahkeme heyeti sanık Önder Toker'e, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. - Kayseri

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