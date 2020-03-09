Kayseri'de uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası

6 saat önce

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan ev kadını Damla M. (29) 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de uyuşturucu sanığına 12 yıl 6 ay hapis cezası, System.String[]

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan ev kadını Damla M. (29) 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yıl 15 Eylül'de ihbar üzerine merkez Melikgazi ilçesinde 4 çocuğuyla birlikte yaşayan Damla M.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 0,22 gram metamfetamin, 0.17 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan Damla M, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kayseri 1'inci  Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuksuz yargılanan Damla M, duruşmada hazır bulundu. Suçlamayı reddeden sanık Damla M, beraatını istedi. Mahkeme heyeti, Damla M.'ye, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın, Yargıtay süreci dikkate alarak, tutuksuzluk halinin devamına hükmedildi.


Uyuşturucu Ticareti, Kayseri, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:51 Kaynak: DHA
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