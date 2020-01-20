Kayseri'de uyuşturucu sanığına 12 yıl hapis - Son Dakika

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet B. (39), 12 yıl hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen Ekim ayında Malatya- Kayseri karayolunda yapılan yol uygulamasında durdurulan otomobilde el freni bölgesinde gizlenmiş 37,20 gram metamfetamin, 26 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan Mehmet B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.