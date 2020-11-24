Kayseri'de uyuşturucu sanıklarına hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yargılanan 2 kişiye hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmalarında tutuksuz sanıklar H.D., A.Ç. ve avukatları hazır bulundu. Mahkemede kendilerini savunan H.D. ve A.Ç., uyuşturucu ticareti yapmadıklarını, içici olduklarını söyleyerek beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda heyet, A.Ç'ye, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 9 yıl 2 ay, H.D.'ye ise 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. - KAYSERİ