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Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına ceza yağdı

40 dakika önce

KAYSERİ'de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan 4 sanığa, 6 yıl 3 ay ile 27 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına ceza yağdı, System.String[]

KAYSERİ'de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan 4 sanığa, 6 yıl 3 ay ile 27 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Geçen Nisan ayında Melikgazi Esentepe Mahallesi'nde durdurulan otomobilde ve sürücü Ahmet K.'nin üzerinde yapılan aramada 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Soruşturma kapsamında Mehmet Ali K., Onur K. ve Mustafa I. da polis tarafından uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alındı. 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Ahmet K., Onur K., Mustafa I. ve Mehmet Ali K., karar duruşmasında hazır bulundu. Sanıklar, uyuşturucu madde ticareti suçlamalarını kabul etmeyerek, kullanıcı olduklarını iddia etti. Mahkeme heyeti, sanıklardan Ahmet K.'ye birden fazla kişiye uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle 27 yıl, Mehmet Ali K.'ye 12 yıl 6 ay, Mustafa I.'ya 10 yıl 5 ay ve Onur K.'ya 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Onur K.'nın, adli kontrol şartı ile tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:15 Kaynak: DHA
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