Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Uyuşturucu Satıcılarına Hapis Cezası

Kayseri'de Uyuşturucu Satıcılarına Hapis Cezası

1 saat önce

KAYSERİ'de, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanan 3'ü tutuklu, 2'si tutuksuz 5 sanık, 1 yıl 8 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri'de Uyuşturucu Satıcılarına Hapis Cezası, System.String[]
KAYSERİ'de, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan yargılanan 3'ü tutuklu, 2'si tutuksuz 5 sanık, 1 yıl 8 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Selcan Demir(27), Ali Han(32), Fatma Özkavak(25) ile tutuksuz yargılanan G.K.(23) ve M.D.(24) katıldı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, daha önce verdikleri ifadelerini tekrarladıklarını belirterek, beraatlerini istedi. Davanın tek kadın sanığı Fatma Özkavak ise "Uyuşturucu maddeyi sadece bir sefer, paraya ihtiyacım olduğu için birinden alıp bir başkasına götürdüm. Bu sırada polisler yakaladı. Benim uyuşturucu ticareti ile ilgim yok. Bir sefer de olsa böyle bir şey yaptığım için çok pişmanım" dedi.

Mahkeme, tutuklu sanıklardan Selcan Demir'e 10 yıl, Ali Han'a 12 yıl 6 ay, Fatma Özkavak'a 8 yıl 4 ay, tutuksuz sanıklar G.K. ve M.D.'ye ise 1'er yıl 8'er ay hapis cezası verdi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:16 Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Kayseri, Güncel
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