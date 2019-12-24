Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

6 saat önce

Kayseri'de, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yargılanan 4 sanığa, 8 yıl 4 ay ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası, System.String[]

Kayseri'de, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yargılanan 4 sanığa, 8 yıl 4 ay ila 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.


3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen üç ayrı duruşmada tutuklu sanıklar İbrahim G, Türkan B, İzzet P. ve Gökhan K. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık İzzet P. savunmasında, bir hata yaptığını ve pişman olduğunu belirterek, "Affı siz büyüklerimden diliyorum." dedi.

Sanık İbrahim G. de annesinin, bütün uyarılarına rağmen bu işi yapmaya devam ettiği beyanının hatırlatılması üzerine, "Annem ile babam ayrıldı. Annemle aramızda husumet var. Söyledikleri doğru değil." şeklinde savunma yaptı.

Diğer sanıklar Türkan B. ve Gökhan K. de uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasını reddederek tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık İbrahim G'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası, İzzet P'ye 10 yıl hapis, Türkan B. ve Gökhan K'ye ise 8 yıl 4'er ay hapis cezası vererek, tüm sanıkların tutukluluklarının devamına hükmetti.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:18 Kaynak: AA
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