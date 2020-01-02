Kayseri'de uyuşturucu satıcısı 2 sanığa hapis cezası verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu satıcısı 2 sanığa hapis cezası verildi - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu satıcısı 2 sanığa hapis cezası verildi

6 saat önce

Kayseri'de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yargılanan 2 sanıktan biri 8 yıl 4 ay, diğeri 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de uyuşturucu satıcısı 2 sanığa hapis cezası verildi, System.String[]

Kayseri'de "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yargılanan 2 sanıktan biri 8 yıl 4 ay, diğeri 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Zeynel T, tutuksuz yargılanan İsmail Ç. ile avukatları hazır bulundu.

İşitme engelli sanık İsmail Ç, işaret dili uzmanı aracılığıyla yaptığı savunmada, uyuşturucu satmadığını, yanlış anlaşılma sonucu hakkında dava açıldığını öne sürdü.

Zeynel T. de suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, İsmail Ç'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 660 lira para cezası, Zeynel P'ye de 10 yıl hapis, 20 bin lira para cezası verdi.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:46 Kaynak: AA
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