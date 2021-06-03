Kayseri'de uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 9 yıl hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık 9 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 23 bin 420 lira adli para cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, sanık H.A. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık H.A, eski savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık H.A'ya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 23 bin 420 lira adli para cezası verdi.