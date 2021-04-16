Son dakika haber: Uyuşturucu madde ticareti yapmakla yargılanan sanığa 10 yıl hapis ve 20 bin TL para cezası - Son Dakika

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında, yasağı ihlal eden ve polis uygulama noktasında aracından uyuşturucu madde çıkan şahsa 10 yıl hapis ve 20 bin TL para cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık N.Ş. katılmazken sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, bir önceki duruşmada verdiği 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan verdiği mütalaayı tekrar etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin uyuşturucu madde ticareti yapmaktan değil kullanmaktan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık N.Ş.'ye 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin TL para cezası vererek, sanığın hakkında yakalama kararı çıkartarak, tutuklanmasına karar verdi. - KAYSERİ