Kayseri'de uyuşturucu satıcısına 18 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika

Mahkeme heyeti, sanık İ.B'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Sanık İ.B. savunmasında, uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.

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