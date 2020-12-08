Kayseri'de uyuşturucu satıcısına 18 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu satıcısına 18 yıl 9 ay hapis cezası

08.12.2020 16:29
Kayseri'de uyuşturucu satıcısına 18 yıl 9 ay hapis cezası, System.String[]

Kayseri'de, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan yargılanan sanık, 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan yargılanan sanık, 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık İ.B. ve avukatı hazır bulundu.

Sanık İ.B. savunmasında, uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık İ.B'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Kocasinan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda İ.B. gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu satıcısına 18 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika


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