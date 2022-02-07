Kayseri'de uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı güven timlerince yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şüpheli güven timlerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı sivil güven timleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen D.T. (45) kent merkezinde yakalandı.

Zanlının üst aramasında 10 fişek halinde eroin çıktı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.