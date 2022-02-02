Kayseri'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan sanığa hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verildi.

İstinafın bozma ilamının ardından 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık A.D. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan A.D, suçlamaları reddetti ve sağlık sorunları olduğunu belirterek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık A.D'ye "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verdi.