Üye Girişi
Kayseri'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan sanığa hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan sanığa hapis cezası

02.02.2022 12:41
Kayseri'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan sanığa hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verildi.

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verildi.

İstinafın bozma ilamının ardından 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık A.D. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan A.D, suçlamaları reddetti ve sağlık sorunları olduğunu belirterek beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık A.D'ye "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verdi.

YORUMLAR
500

Uyuşturucu Madde Ticareti, Para Cezası, Mahkeme, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan sanığa hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:34 SGK'dan vatandaşlara uyarı! Adres bilgilerinin sisteme eklenmesi gerekiyor
12:31 Defne Joy Foster'ı ölüm yıldönümünde arkadaşları andı!
12:28 Taksim'de boksör, tartıştığı trans bireyi tekme tokat dövdü
12:27 2 Şubat Çarşamba günü altının gramı 778 lira seviyesinden işlem görüyor
12:26 Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri dönüyor!
12:24 Model Ece Su Uçkan'ın içinde bulunduğu taksi, denize uçtu!
12:22 Gözler TÜİK'e çevrildi! Ocak ayı enflasyon oranı yarın açıklanacak
12:07 Son Dakika: İhracat yılın ilk ayında 17,6 milyar dolarla rekor kırdı
11:58 Aylar sonra ilk kez! Kuzey Kore lideri Kim'in eşi Ri halkın karşısına çıktı
11:54 Bir estetik ameliyatı faciası daha! Yağ aldırma operasyonu sonrası hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 12:47:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan sanığa hapis cezası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement