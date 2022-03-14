Kayseri'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri 18, diğeri 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuklu sanıklar R.S. ve Ş.A. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, 2 sanığın da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık R.S, savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Sanık Ş.A. da yolcu otobüsünde oturduğu koltuğun alt kısmında bulunan bir poşetteki uyuşturucunun kendisine ait olmadığını, kimin oraya koyduğunu da bilmediğini öne sürerek, beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık R.S'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl hapis ve 36 bin lira adli para, sanık Ş.A'ya da aynı suçtan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası verdi.