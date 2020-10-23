Kayseri'de uyuşturucu taciri 2 kilo esrar ile yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu taciri 2 kilo esrar ile yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aracın alt motor kısmına zulalanmış 2 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda D.A.'nın doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçildi. Şüpheli şahsın kullandığı aracı tespit eden ekipler, Malatya yol uygulamasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, motorun alt kısmına zulalanmış 2 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli D.A. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.