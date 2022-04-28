Kayseri'de uyuşturucu taciri 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de uyuşturucu taciri 2 şahıs yakalandı

28.04.2022 17:40
Kayseri'de uyuşturucu taciri 2 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin ikamete yaptığı operasyonda yapılan aramalarda 80 gram uyuşturucu, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu paketlemek için kullanılan rulo folyo bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili 5 kişiye işlem yapılarak 2 kişi de uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alındı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu maddeyi araçtan dışarıya attılar Yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu maddeyi araçtan dışarıya attılar Van'da 'torbacı' operasyonlarında 12 zanlı yakalandı Van'da 'torbacı' operasyonlarında 12 zanlı yakalandı

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de uyuşturucu taciri 2 şahıs yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:39 Müjde Ar'dan, Gezi Davası kararına tepki gösteren Abdullah Gül'e destek: Ülkenin sahipsiz olmadığını hissettik
17:36 CHP'den İBB'de yakalanan PKK'lı teröristle ilgili ilk açıklama: Soylu, yine baltayı taşa vurdu, maaşını ILO'dan alıyor
17:35 Altay kongresi olaylı başladı, yumruklar havada uçuştu!
17:31 Ümit Özdağ, Meral Akşener'e seslendi: İttifaktan ayrılıp bizimle birlikte Mansur Yavaş'ı destekleyin
17:21 Evlenme teklifini reddeden kadını silahla rehin aldı! Saldırgan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi
17:11 Ekrem İmamoğlu Uğur Dündar'ı ziyaret etti! Dündar'ın hediye ettiği formayı görünce espriler havada uçuştu
17:02 Market poşetleriyle işinden çıkıp evine giden kadın hayatını kaybetti
16:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki: Adı Özgür ama soyadı garip olan şahıs hakkında dava açacağız
16:53 Ankara'nın ricası etkili oldu! Türk hava sahası Suriye'ye giden Rus uçaklarına kapatıldı
16:34 Var Mısın Yok Musun'dan 500 bin TL kazanan Ülkühan Yılmaz'ın 13 yıllık değişimi gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 17:46:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu taciri 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement