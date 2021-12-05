Kayseri'de uyuşturucu taciri 3 şahıs yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu taciri 3 şahıs yakalandı

- Kayseri'de uyuşturucu taciri 3 şahıs yakalandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şahıs yakalandı.

- Kayseri'de uyuşturucu taciri 3 şahıs yakalandı KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan 3 şahıs yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri bir ikamet de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesindeki ikamette arama yapan ekipler 220 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan folyo ele geçirdi. Ele geçirilen materyallere el konulurken, ikamette uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 3 şahıs da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Son Dakika

Kontrolünü kaybeden araç, park halindeki araçların üzerine uçtu

Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı

Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor

Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi

AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi

Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni...

Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi

Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu